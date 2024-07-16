بيرم: نحن لسنا في فترة زمنية ونزول نحن دخلنا التاريخ

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أحيا حزب الله المجلس العاشورائي في بلدة جويا الجنوبية، بمشاركة وزير العمل مصطفى بيرم، وشخصيات وفاعليات، وعلماء دين، وعوائل شهداء، وحشد من الأهالي.وألقى الوزير بيرم كلمةً باسم "حزب الله"، ربط فيها بين ما جرى في عاشوراء وما يجري في غزّة اليوم. ورأى "أنّنا فهمنا عظمة الحسين، ولماذا بكوه قبل استشهاده، ذلك أنّ له علاقة بمشروع الإستنقاذ الكوني، ونحن ننتمي لهذا المشروع، إذاً نحن لسنا خارج السياق التاريخي، نحن لسنا في فترة زمنية ونزول، نحن دخلنا التاريخ"، داعياً الجميع أن "يصنع ليلة قدره، فابن بنت رسول الله يرى وهو غائب أنّنا نقدّم أرواحنا وبيوتنا وأغلى ما لدينا نصرة للمظلومين، وذكاءً في دفع ضرر أكبر بضرر أصغر ودفع ثمن أكبر بثمن أصغر وهذه هي الحكمة".