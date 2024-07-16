Advertisement

لبنان

بيرم: نحن لسنا في فترة زمنية ونزول نحن دخلنا التاريخ

Lebanon 24
16-07-2024 | 06:01
A-
A+
Doc-P-1223197-638567318041653776.jpg
Doc-P-1223197-638567318041653776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أحيا حزب الله المجلس العاشورائي في بلدة جويا الجنوبية، بمشاركة وزير العمل مصطفى بيرم، وشخصيات وفاعليات، وعلماء دين، وعوائل شهداء، وحشد من الأهالي.

وألقى الوزير بيرم كلمةً باسم "حزب الله"، ربط فيها بين ما جرى في عاشوراء وما يجري في غزّة اليوم. ورأى  "أنّنا فهمنا عظمة الحسين، ولماذا بكوه قبل استشهاده، ذلك أنّ له علاقة بمشروع الإستنقاذ الكوني، ونحن ننتمي لهذا المشروع، إذاً نحن لسنا خارج السياق التاريخي، نحن لسنا في فترة زمنية ونزول، نحن دخلنا التاريخ"، داعياً الجميع أن "يصنع ليلة قدره، فابن بنت رسول الله يرى وهو غائب أنّنا نقدّم أرواحنا وبيوتنا وأغلى ما لدينا نصرة للمظلومين، وذكاءً في دفع ضرر أكبر بضرر أصغر ودفع ثمن أكبر بثمن أصغر وهذه هي الحكمة".
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2024-07-16
07:52 | 2024-07-16
07:44 | 2024-07-16
07:36 | 2024-07-16
06:40 | 2024-07-16
06:25 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24