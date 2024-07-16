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لبنان

الخليل: وزارة المالية ملتزمة بتقديم موازنة 2025 في مواعيدها الدستورية

Lebanon 24
16-07-2024 | 06:07
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جدد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل التأكيد بالتزام وزارة المالية تقديم موازنة 2025 في مواعيدها الدستورية، وشدد خلال اجتماع إداري تقييمي بشأن المراحل التي وصلت إليها عملية إعداد الموازنة في ضوء الاجتماع الذي عقد مع المسؤولين الاقتصاديين لدى الجهات الدولية المانحة على الحرص على الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي، وفي الوقت عينه على ضرورة تفعيل الإنتاجية في الإنفاق الاجتماعي ليكون أكثر جدوى باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز الخدمات الاجتماعية للمواطنين في ظل المتاح اليوم من التمويل وغياب أي مصادر أخرى.
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وركز الخليل على الحاجة إلى تطوير وتحسين عملية تحضير موازنات الوزارات، ولا سيما وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الإجتماعية، مع التشديد على ضرورة ان تعكس هذه الموازنات نظرة استراتيجية واصلاحية لمختلف القطاعات، مع الأخذ بالتوصيات المقترحة من البعثات التقنية. 
 
 
وكان المشاركون من ممثلي الجهات المانحة تطرقوا إلى ما يتعلق بحصة الإنفاق الاجتماعي المرتقبة، معربين عن توجهات الجهات التي يمثلون ومعهم المجتمع الدولي في دعم لبنان في المرحلة المقبلة وان هذا الدعم  عن سيكون ترشيدياً لناحية القطاعات الاجتماعية، لافتين إلى ان الدعم الذي ستقدمه في الظروف الراهنة سيتجه بشكل أكبر نحو القطاع الأمني. 

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