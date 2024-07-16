المكتب الإعلامي لوزارة المالية: الخليل بصحة جيّدة وليس بوارد الإستقالة

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية البيان التالي:

"أثار الخبر غير الصحيح الذي نشرته إحدى الصحف المحلية العريقة عن استقالة مزعومة لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ضجة استدعت اتصالات انهالت على المكتب الإعلامي في الوزارة للاستيضاح وتبيان الحقيقة.

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ان المكتب الإعلامي يطمئن جميع المهتمين أن الوزير الخليل يمارس نشاطه المعتاد في الوزارة يوميا، وهو بصحة جيدة وليس بوارد الاستقالة في هذا الظرف الذي ينهمك فيه ومديريات الوزارة ومصالحها باعداد لإعداد موازنة 2025 حيث الالتزام بتقديمها في موعدها الدستوري".

وفي هذا السياق، قال المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل لـ"الجديد"، إنّ "الحكومة لم تتبلغ ولم يصلها أيّ كتاب يتعلّق باستقالة وزير المالية".

كما أعلن الخليل لـ"الجديد"، أنّه "بصحة جيّدة"، وقال: "أنا مستمرّ بأداء مهامي وهدفي هو الموازنة وتحسين الوضع المالي".