31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
25
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فضل الله دان الاعتداء في سلطنة عمان
Lebanon 24
16-07-2024
|
07:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان العلامة السيد علي فضل الله "الاعتداء الاجرامي الذي استهدف المشاركين في مجلس عزاء حسيني تقيمه الجالية الباكستانية في حسينية الإمام علي في سلطنة عُمان وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".
Advertisement
واعتبر أن "هذه العملية الاجرامية التي طاولت االمشاركين في مجلس العزاء الحسيني يسعى من يقف وراءها إلى احداث فتنة في الواقع الاسلامي والعبث به اوضرب هذه الوحدة وهي تحاول التشويش على كل الانجازات التي تجلت في مناصرة القضية الفلسطينية والوقوف مع اهل غزة وتقديم كل سبل الدعم لهم لمواجهة ما يتعرضون له من مجازر وجرائم. في الوقت الذي يزرع فيه المقاومون في فلسطين وفي خطوط المواجهة مع العدو غراس الأمل والحياة والنهوض في الأمة على مستوى الأفراد والجماعات".
واعتبر أن " هذه الظواهر لا تنتمي إلى أصالة الدين الحنيف وسماحته ورحابته، بل تعيش عقدة الذات وعصبيتها تجاه الأخر وترفض منطق الحوار بين الأخوة ولا تقر إلا بمنطق الدم والقتل والفتنة وهي لا تخدم إلا اعداء الإسلام والوحدة الوطنية في البلدان العربية والإسلامية".
وتوجه فضل الله بالتعزية لأهالي الضحايا والشهداء، متمنيا" الشفاء العاجل" للجرحى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
Lebanon 24
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
12:07 | 2024-07-15
15/07/2024 12:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وُجدت في لبنان وحاولت قتل محمد الضيف.. تقرير إسرائيلي عن "قنبلة ذكية"!
Lebanon 24
وُجدت في لبنان وحاولت قتل محمد الضيف.. تقرير إسرائيلي عن "قنبلة ذكية"!
14:00 | 2024-07-15
15/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. من هو "قاطرجي" الذي اغتالته إسرائيل على طريق بيروت - دمشق؟
Lebanon 24
معلومات.. من هو "قاطرجي" الذي اغتالته إسرائيل على طريق بيروت - دمشق؟
13:51 | 2024-07-15
15/07/2024 01:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة.. ماذا جرى في البقاع؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة.. ماذا جرى في البقاع؟
14:47 | 2024-07-15
15/07/2024 02:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قريب من برج ايفل.. شاهدوا فخامة منزل الفنان راغب علامة في باريس (فيديو)
Lebanon 24
قريب من برج ايفل.. شاهدوا فخامة منزل الفنان راغب علامة في باريس (فيديو)
02:20 | 2024-07-16
16/07/2024 02:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
09:59 | 2024-07-16
الموسوي: نحن على الطريق الصحيح
09:57 | 2024-07-16
شيخ العقل اتصل بوزير التربية لمعالجة ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية
09:41 | 2024-07-16
قائد الجيش استقبل السيناتور الفرنسي كاديك
09:38 | 2024-07-16
"القوات": الفريق الوحيد الذي لا يقبل بالحوار هو محور الممانعة
09:27 | 2024-07-16
لقاء في بكفيا بين السيناتور الفرنسي أوليفييه كاديك وعدد من نواب المعارضة
09:24 | 2024-07-16
دوريات للجيش في طرابلس
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
16/07/2024 17:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
16/07/2024 17:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
16/07/2024 17:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24