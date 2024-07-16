محضر ضبط بحق صاحب مسبح في صور.. هذه البكتيريا وجدت في المياه!

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نظمت مصلحة الاقتصاد في الجنوب محضر ضبط بحق احد المسابح في منطقة صور، وذلك بعد صدور نتيجة عينة المياه من حوض السباحة والتي اتت غير مطابقة لجهة وجود بكتيريا pseudomonas aeruginosa و total coliform و طلب على اثرها من الزبائن اخلاء المسبح و اعيد رسم الدخول اليهم ، على ان يبقى المسبح مغلقا لحين استكمال اعمال الصيانة واعادة فحص المياه .كما تم في منطقة جزين التعهد من احد المسابح بتعديل نسبة الكلور الى الحد المسموح به ليصار بعدها الى سحب عينة للتثبت من التزام المعايير الصحية المطلوبة، اما باقي العينات فأتت مطابقة للمواصفات وتم تبليغ اصحابها بالنتائج.