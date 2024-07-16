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لبنان

نواب "المعارضة" عرضوا للمبادرة الرئاسية مع فرنجيه والخازن

Lebanon 24
16-07-2024 | 08:22
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اجتمع النواب في قوى المعارضة: غسان حاصباني، و الياس حنكش، وميشال الدويهي وبلال الحشيمي  بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي، مع وفد " التكتل الوطني المستقل" ضم  النائبين طوني فرنجيه وفريد هيكل الخازن.
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وتمت متابعة المبادرة التي طرحها نواب قوى المعارضة بشأن الاستحقاق الرئاسي.
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