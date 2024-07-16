إعتباراً من فجر يوم غدّ... ماذا ستشهد طرقات الضاحيّة الجنوبيّة؟

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صـدر عـن المديـريّة العامـّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العـامّـة مـا يلــي:لمناسبة إحياء اليوم العاشر من شهر محرّم في الضاحية الجنوبيّة الواقع في 17/07/2024، وعطفًا على موافقة محافظ جبل لبنان، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السير التّالية:أولاً: منع مرور الآليات والدرّاجات الآليّة على مختلف أنواعها، اعتباراً من السّاعة 02،00 من فجر تاريخ 17/07/2024، ولحين انتهاء المراسم، على أن يتم السّماح بمرور السيّارات الخفيفة والدّراجات الآليّة، وبعد تفتيشها تفتيشًا دقيقًا، حصراً من المداخل الثلاثة التّالية:- مدخل النّوّاب – طريق المطار مقابل اتّحاد بلديّات الضّاحية- حاجز "الكوكّودي" بجانب سور المطار- حاجز البركات في محلّة التّيرو، بالقرب من خزّانات المطار.ثانياً: منع المرور على جادّة عماد مغنيّة بالاتجاهين اعتبارًا من مستديرة الصيّاد شرقاً ومن طريق المطار القديمة غربًا، ابتداءً من السّاعة الخامسة من تاريخ 17/07/2024، ولحين انتهاء المراسم.ثالثاً: إقفال طريق المطار القديم أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على المسلك الشرقي، وتحويل السير إلى المسلك الغربي والطرقات الفرعية.رابعاً: حظر إطلاق طائرات التدريب والمسيّرات (Drones)، على اختلاف أنواعها في سماء الضّاحية.لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك هذه الطرقات المذكورة أعلاه، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الدّاخلي، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.