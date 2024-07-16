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لبنان

طوق أمنيّ في عين الرمانة... إليكم ما حصل مع سيّدة هناك

Lebanon 24
16-07-2024 | 08:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ السيّدة ليندا فدعوس البالغة من العمر 81 عاماً، سقطت من شرفة منزلها من الطابق الرابع، في منطقة عين الرمانة.
 
 
وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفرضت طوقاً أمنيّاً.
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