الراعي استقبل نجاد عصام فارس ووفدا من "فيلوكاليا"

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استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، نجاد عصام فارس وعقيلته زينة، وخادم رعية هيوستن الأميركية الاب ميلاد ياغي، ومدير مكتب عصام فارس في لبنان العميد وليام مجلي، وكانت جولة عامة في مجمل الشؤون الوطنية.وتم خلال اللقاء اتصال بين البطريرك الراعي ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس، عرضا في خلاله الوضع القائم في لبنان، وانعكاسات الشغور الرئاسي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث جدّد فارس دعمه "لجهود البطريرك الراعي الوطنية داخلياً وخارجياً، ولمواقفه التي تعزز وحدة اللبنانيين وتضامنهم". وبدوره جدّد البطريرك الراعي تقديره "لمبادرات الرئيس فارس السياسية والانمائية والانسانية وللروابط الأخويّة العميقة التي تجمعه بالبطاركة الموارنة وبالبطريركية المارونية".وقد استبقى البطريرك الراعي فارس والوفد الورافق الى مائدة الغداء.ومن زوار الديمان قبل ظهر اليوم، وفد من "جمعية اصدقاء القربان" برئاسة منى نعمة، ترافقهم النقيبة راحيل الدويهي حيث صلوا مع البطريرك الراعي في كنيسة الصرح على نية تقديس والدي مار شربل، واشارت نعمة بعدها الى ان الزيارة "لهذا الصرح تقليدية منذ نحو 35 سنة لأخذ بركة صاحب الغبطة الذي يتابع ويبارك كل نشاطاتنا، واليوم الزيارة تأتي ضمن زيارة حج الى بقاعكفرا بعد تحقيق التوأمة بينها وبين بلدة غرفين، حيث دفن والد القديس، ولنصلي مع غبطته لتحقيق الهدف الرامي الى تقديس والدي مار شربل وقد اكدت لغبطته انني اسعى خلال جولاتي الى تعميم هذا الهدف لانها تعتبره واجب على عاتقها وآمل ان يتحقق لنثبت مجددا ان لبنان ارض قداسة".كما استقبل الراعي الدكتورة فاتن الحج حسن التي قدمت له كتابها الاول بعنوان "فؤاد شهاب نهج قائد ورئيس"، مؤكدة "الشبه الكبير بين الرئيس شهاب والبطريرك الراعي في الدعوة دائما الى الحياد".واستقبل ايضا وفدا من جمعية ومعهد "فيلوكاليا" برئاسة رئيسة ومؤسّسة الجمعية والمعهد في دير الزيارة عينطورة الاخت مارانا سعد، في حضور المطران حنا علوان المشرف على رسالة "فيلوكاليا"، نائب رئيس الجمعية الخوري فريد صعب، نائب رئيس المعهد الدكتور زياد نعمة، مسؤولة العلاقات الخارجية كورين فدعوس ووفد من مجلس الإدارة ومكاتب الإدارية للدير، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس "فيلوكاليا".وخلال اللقاء تم عرض وثائقي مفصل عن كل النشاطات الفنية والروحية والإجتماعية في لبنان والعالم ضمن إطار رسالة فيلوكاليا في فروع معهدها المتعددة كما في الجوقات الست التي أُنشِئت.ثم قدمت الأخت مارانا للراعي التقرير المفصل عن المعهد والجمعية مع روزنامة نشاطات صيف 2024.واختتم الراعي اللقاء بالتهاني القلبية، متوجها بكلمة أبوية للوفد الزائر، معربا عن الفخر بما تقوم به فيلوكاليا للبنان والعالم، "ما يُظهر صورة الخالق للحب والجمال من خلال أعمال الجمعية والمعهد"، معتبرا "فيلوكاليا" نعمة وافرة العطايا في قلب رسالة الكنيسة وفي قلب وطن الرسالة لبنان"، متوجهًا الى الأخت مارانا، قائلًا: "تصنعون المعجزات في زمن الشرذمات والصعوبات".