دوريات للجيش في طرابلس

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش يقوم بتسيير دوريات راجلة وسيارة في محلة سوق الاحد وجسر ابو علي والحارة البرانية وسوق القمح ومنطقة ابي سمراء في طرابلس، للتأكد من إزالة المخالفات والتعديات.