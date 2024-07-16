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لبنان

مولوي استقبل السفير البلجيكي

Lebanon 24
16-07-2024 | 10:17
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، السفير البلجيكي كوين فيرفاك.
 
وتم البحث في الأوضاع العامة وفي أمور ذات اهتمام مشترك.

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