في مناطق قريبة من لبنان... ماذا طلبت إسرائيل من مواطنيها؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّه وفقاً لتقدير الوضع الذي أجراه الجيش الإسرائيليّ، طُلب من السكان المتواجدين في مستوطنات إصبع الجليل، بتقليص الحركة والتواجد قرب الأماكن المحميّة.

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وتجدر الإشارة إلى أنّ "حزب الله" يقصف بشكل يوميّ المناطق في إصبع الجليل، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من الإسرائيليين.