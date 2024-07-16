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لبنان

باسيل: إستعادة أموال المودعين ليست شعراً وتقدّمنا بقانون لاستعادة الأموال من الخارج

Lebanon 24
16-07-2024 | 11:13
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لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي حول مسألة الفساد عقب الاجتماع الدوري للتيار، إلى أنّ "الفراغ الرئاسي ومخاطر الحرب والنزوح لا يُنسينا الإنهيار المالي الذي تسارع بعد 17 تشرين، وهذه قضية حق لن ننساها".
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وأضاف: "لغاية اليوم لم يتم تزويد "الفاريس ومارسال" بالأرقام المطلوبة ونتابع ملف أوبتيموم"، مشيرًا إلى أنّ "ملفات الفساد التي أدّت لنهب أموال المودعين من المصارف لا يمكن أن نسكت عنها ولا يمكننا أن نعيش في دولة "يعشعش" فيها الفساد، فمبدأ عدم العقاب لا يمكن أن نسكت عنه".
وشدد على أنّ "استعادة أموال المودعين ليست شعراً بل يجب العمل عليها عبر استعادة الأموال المحولة للخارج استنسابيًا ونحن تقدمنا باقتراح قانون لاستعادتها والمصدر الثاني هو الأموال المنهوبة". (الوكالة الوطنية)
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