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لبنان

عبدالله بحث مع جبران في تحديث شبكات المياه في الاقليم

Lebanon 24
16-07-2024 | 11:30
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التقى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، في حضور رئيس مصلحة الديوان في وزارة الطاقة والمياه محمد أمين ورئيس دائرة عاليه في المؤسسة يونس جرماني، وتناول البحث مسألة تحديث شبكات المياه في قرى اقليم الخروب، ومشروع حفر بئر مياه في منطقة ديدبة في بلدة شحيم، قرب خزان المياه، بعد الدراسة الميدانية التي أعدها المهندس سامر الغصيني، حيث أعطى المهندس جبران توجيهاته للبدء بالإجراءات المطلوبة لتنفيذ البئر لسد حاجات البلدة من مياه الشفة. (الوكالة الوطنية)
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