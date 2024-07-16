بعد إغلاقها.. إليكم حال طريق كورنيش المزرعة

أعلنت غرفة التحكم المروري عبر "أكس" عن إعادة فتح السير على كورنيش المزرعة بالاتجاهين.

يأتي ذلك بعد أن تم إغلاقها بعد ظهر اليوم الثلاثاء من قبل بعض الاشخاص.