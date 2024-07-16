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لبنان

بعد إغلاقها.. إليكم حال طريق كورنيش المزرعة

Lebanon 24
16-07-2024 | 11:35
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أعلنت غرفة التحكم المروري عبر "أكس" عن إعادة فتح السير على كورنيش المزرعة بالاتجاهين.
 
يأتي ذلك بعد أن تم إغلاقها بعد ظهر اليوم الثلاثاء من قبل بعض الاشخاص.
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كورنيش المزرعة

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