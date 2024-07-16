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لبنان

اطلاق حملة "معا للبنان أفضل" لتقديم 2000 نظّارة مجانيّة لعناصر قوى الأمن

Lebanon 24
16-07-2024 | 11:50
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تم اليوم اطلاق حملة "معا للبنان أفضل" برعاية وحضور المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان، ورئيسة الاتّحاد العربي للبصريّات لدول آسيا وشمال أفريقيا الدكتورة نسرين الأشقر، من مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الطبّي- ثكنة الحلو.
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والحملة ممّولة من قبل مؤسّسة Bô yeux by Nissrine ô، والهادفة إلى تقديم /2،000/ نظّارة مجانيّة لعناصر قوى الأمن الدّاخلي.
وفي الختام، شكر اللواء عثمان الدكتورة الأشقر على "ما قدّمته المؤسّسة لقوى الأمن الدّاخلي"، كما استمع منها بشكل مفصّل على آليّة العمل، وأثنى على "الجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف الحملة". (الوكالة الوطنية)
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