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أعلنت وزارة الاتصالات في بيان أنها تقدّمت بشكوى تتعلّق بالتشويش الاسرائيلي الذي يطال بشكل أساسي نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الى وزارة الخارجية، موجّهة الى الامم المتحدة والى الـ ITU للنظر بها.