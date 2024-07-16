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لبنان

بعد التشويش الإسرائيلي على الـ"GPS".. وزارة الإتصالات تتحرك

Lebanon 24
16-07-2024 | 11:48
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أعلنت وزارة الاتصالات في  بيان أنها تقدّمت بشكوى تتعلّق بالتشويش الاسرائيلي الذي يطال بشكل أساسي نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الى وزارة الخارجية، موجّهة الى الامم المتحدة والى الـ ITU للنظر بها.
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وزارة الاتصالات

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