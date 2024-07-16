اتحاد نقابات الافران زار عون: بالجيش القوي تحفظ الاوطان وتصان الحقوق

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اعلن "اتحاد نقابات الافران" في لبنان، في بيان اليوم، ان وفدا منه زار قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في وزارة الدفاع.بداية، قدم الوفد الشكر للعماد عون على قيامه "بحفظ أمن البلاد والمؤسسات العامة والخاصة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، التي تعمل ليلا نهارا لحفظ الأمن في البلاد"، وتطرق الحديث الى "عدة امور وملفات وكانت الأجواء ايجابية"، وقال سرور: "بالجيش القوي تحفظ الاوطان والمؤسسات وتصان الحقوق". (الوكالة الوطنية)