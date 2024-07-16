فياض دان الاعتداءات الإسرائيلية على محطة كهرباء مرجعيون

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(الوكالة الوطنية)

دان وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في بيان، "بشدة الاعتداءات المتكررة على لبنان، آخرها استهداف المنشآت الكهربائية في محطة كهرباء لبنان بمنطقة مرجعيون، والتي تعتبر شريانا حيويا يغذي مناطق واسعة في الجنوب بالمياه".واعتبر أن "اعتداءات كهذه هي انتهاك واضح لكل القوانين والأعراف الدولية، وخصوصا معاهدة جنيف التي تحظر استهداف المنشآت المدنية الحيوية، وتعتبر أيضا بمثابة جرائم حرب لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، إذ حرمت عددا كبيرا من سكان الجنوب أقل متطلبات الحياة كالماء والكهرباء".وطالب "الدولة اللبنانية والمعنيين بالسعي للتقدم بشكوى ضد العدو الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته وإدانة هذا الفعل الأرعن، ومساعدتنا على حماية المنشآت المدنية وضمان عدم تكرار اعتداءات كهذه للحفاظ على البنى التحتية الحيوية، لاستمرار الحياة اليومية وتوفير الحاجات الأساسية لأهلنا في الجنوب الصامد".