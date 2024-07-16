Advertisement

لبنان

فياض دان الاعتداءات الإسرائيلية على محطة كهرباء مرجعيون

Lebanon 24
16-07-2024 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1223298-638567538427269294.jpeg
Doc-P-1223298-638567538427269294.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دان وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في بيان، "بشدة الاعتداءات المتكررة على لبنان، آخرها استهداف المنشآت الكهربائية في محطة كهرباء لبنان بمنطقة مرجعيون، والتي تعتبر شريانا حيويا يغذي مناطق واسعة في الجنوب بالمياه".
Advertisement
واعتبر أن "اعتداءات كهذه هي انتهاك واضح لكل القوانين والأعراف الدولية، وخصوصا معاهدة جنيف التي تحظر استهداف المنشآت المدنية الحيوية، وتعتبر أيضا بمثابة جرائم حرب لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، إذ حرمت عددا كبيرا من سكان الجنوب أقل متطلبات الحياة كالماء والكهرباء".
وطالب "الدولة اللبنانية والمعنيين بالسعي للتقدم بشكوى ضد العدو الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته وإدانة هذا الفعل الأرعن، ومساعدتنا على حماية المنشآت المدنية وضمان عدم تكرار اعتداءات كهذه للحفاظ على البنى التحتية الحيوية، لاستمرار الحياة اليومية وتوفير الحاجات الأساسية لأهلنا في الجنوب الصامد".
(الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-07-16
16:38 | 2024-07-16
16:22 | 2024-07-16
15:48 | 2024-07-16
15:47 | 2024-07-16
15:40 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24