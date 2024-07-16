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لبنان

إطلاق نار في شارع العرعور... اليكم ما حصل في طرابلس

Lebanon 24
16-07-2024 | 12:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع خلاف بين كل من المدعو "ف.ا" وشقيقه "ا.ا" في محلة شارع العرعور في التبانة بطرابلس.

وتطور الخلاف الى تبادل اطلاق نار بين الطرفين من دون وقوع إصابات.


وقد عرف ان الاشكال الذي وقع بين الطرفين وناتج على خلفية محلات، بحسب ما افادت المصادر.
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وقد حضرت لاحقاً القوى الامنية الى المكان وتعمل على تعقب مطلقي النار الذين فروا الى جهة مجهولة.
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