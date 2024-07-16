من الجنوب.. رشقة كبيرة من الصواريخ أُطلقت باتجاه إسرائيل

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومناطق مجاورة لها بالجليل الأعلى بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

ولفتت المعلومات إلى إطلاق قرابة 20 صاروخا من لبنان نحو كريات شمونة ما أسفر عن إصابات مباشرة داخل المستوطنة الإسرائيلية.