Advertisement

لبنان

من الجنوب.. رشقة كبيرة من الصواريخ أُطلقت باتجاه إسرائيل

Lebanon 24
16-07-2024 | 12:09
A-
A+
Doc-P-1223300-638567541871996705.png
Doc-P-1223300-638567541871996705.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومناطق مجاورة لها بالجليل الأعلى بعد إطلاق صواريخ من لبنان.
 
ولفتت المعلومات إلى إطلاق قرابة 20 صاروخا من لبنان نحو كريات شمونة ما أسفر عن إصابات مباشرة داخل المستوطنة الإسرائيلية.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
ردًا على استشهاد 3 أطفال في الجنوب.. انفجارات ضخمة تهزّ شمال إسرائيل (فيديو)
lebanon 24
17/07/2024 03:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
90 ألف لبناني نزحوا والزراعة تحتضر.. وزير يكشف ما فعلته إسرائيل في الجنوب
lebanon 24
17/07/2024 03:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
العدو الإسرائيلي استهدف هذه المحطة بالجنوب.. بيان من كهرباء لبنان يكشف
lebanon 24
17/07/2024 03:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عسيران شجب إحراق إسرائيل بيئة الجنوب: على الدول الداعمة التعويض
lebanon 24
17/07/2024 03:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الجنوب

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-07-16
16:38 | 2024-07-16
16:22 | 2024-07-16
15:48 | 2024-07-16
15:47 | 2024-07-16
15:40 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24