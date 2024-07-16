العدو استهدف منزلاً مأهولاً في صور.. ماذا في المعلومات الاولية؟

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أغار الطيران الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على بلدة أم توت في قضاء صور.ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، استهدف العدو احد المنازل المأهولة من قبل عائلة من التابعية السورية في بلدة ام التوت قضاء صور.واشارت المعلومات الى استشهاد الفتية السوريين الثلاثة محمد جركس وجان جركس وخليل خليل وتم تسجيل اصابات أخرى.