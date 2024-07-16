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لبنان

العدو استهدف منزلاً مأهولاً في صور.. ماذا في المعلومات الاولية؟

Lebanon 24
16-07-2024 | 12:34
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أغار الطيران الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على بلدة أم توت في قضاء صور.


ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، استهدف العدو احد المنازل المأهولة من قبل عائلة من التابعية السورية في بلدة ام التوت قضاء صور.
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واشارت المعلومات الى استشهاد الفتية السوريين الثلاثة محمد جركس وجان جركس وخليل خليل وتم تسجيل اصابات أخرى.
 
 
وعملت فرق الاسعاف التي حضرت الى المكان المستهدف على نقل الجثامين الثلاثة الى احدى مستشفيات المنطقة، فيما باشرت فرق برفع انقاض المنزل.
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