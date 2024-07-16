بهاء الحريري وصل إلى الجية: لدي حل لأزمة الكهرباء وهدفي إطلاق مشاريع متطورة

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وصل بهاء رفيق الحريري اليوم، إلى منطقة الجية، في إطار جولته على المناطق اللبنانية لشرح مشروعه السياسي والاجتماعي. وعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات في منتجع" الجية مارينا" مع أبناء منطقة إقليم الخروب.وأكد الحريري، خلال لقاءاته، أن "التعصب لا يبني دولة ولا مؤسسات"، مجددا "تمسكه بالعودة إلى مسيرة اتفاق الطائف المدعوم إقليميا ودوليا، والذي يؤكد الشراكة بين المسلمين والمسيحيين"، وقال: "للمملكة العربية السعودية فضل كبير في وضع هذا الاتفاق ورعايته، والذي كان الشهيد الرئيس رفيق الحريري عرابه".وأضاف: "عندما يكون هناك استقرار سياسي يتبعه، في طبيعة الحال، استقرار اقتصادي. وعندها، يمكن أن ندخل في حال التعافي. ولذلك، علينا تشخيص المشكلة لاقتراح الحلول الممكنة".وأوضح الحريري موقفه من الثورة التي انطلقت في عام 2019"، قائلا: "كنت معها، وأعتبر أن الغضب الذي انفجر بعد انفجار المرفأ كان محقا أيضا".وإذ جدد تأكيده "أنه ليس في صدد كسر أحد"، قال: "إن الناس يريدون قيادة قوية، خصوصا أن الانتخابات النيابية لم تقم بأي إنجاز يذكر، والوضع ما زال سيئا".ووعد بأنه "سيحاول معالجة رفع الظلم المتعمد عن الطائفة السنية"، مشيراً إلى أن "هناك طوائف أخرى تعاني وغير مرتاحة"، وقال: "لدينا خبرة عمرها 30 عاما في مختلف المجالات. ومن هذا المنطلق، نتطلع إلى إطلاق مشاريع مستدامة ومتطورة تحاكي عصرنا سواء على الصعيد الاستشفائي أو السياحي أو التربوي وحتى في مكافحة الفساد. كما نطلب مساعدة مستشارين مختصين في القطاعات التي لا نملك خبرة فيها".وأشار إلى أن "لديه حلاً لأزمة الكهرباء، وهو بسيط جدا، معتبرا أن "هناك من لا يريد حل هذا الملف".وأوضح أنه "في صدد وضع مخطط توجيهي لمنطقة إقليم الخروب، إسوة بالمخططات التوجيهية التي يعمل على تحضيرها لكل المناطق اللبنانية مع مراعاة مقومات كل منطقة"، متمنيا "أن يكون عند حسن ظن الشعب اللبناني". (الوكالة الوطنية)