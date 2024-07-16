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لبنان

حادثة غريبة حصلت في مستشفى البترون.. إليكم ما جرى

Lebanon 24
16-07-2024 | 12:47
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أفادت معلومات بسقوط سقف غرفة غسيل الكلى في مستشفى البترون.
وحسب الوكالة الوطنية، فإن هذا الامر أدّى إلى توقّف الغرفة عن الخدمة.
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