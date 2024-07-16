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لبنان

إشكال بقرصونا يتطور.. هذا ما حصل اليوم

Lebanon 24
16-07-2024 | 12:46
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على اثر اشكال سابق في بلدة بقرصونا في قضاء الضنية بين اشخاص من آل "ب" و آل "ع"، تطور الأمر لاحقاً في بلدة سير، حيث اقدم اشخاص من آل "ع" يقود سيارة رباعية الدفع بصدم دراجة نارية يقودها شبان من آل "ب"، ما ادى الى سقوط جريحين، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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وعملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعاف الجرحين ونقلهما الى مستشفى قيصر معوض للعلاج نتيجة اصابتهم بكسور ورضوض متفرقة، ووصفت حالتهم لاحقاً بالمستقرة.
 

وقد لاذ سائق السيارة بالفرار وقد حضرت القوى الامنية بالحادثة والعمل جاري على تعقب الصادم تمهيداً لتوقيفه.
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