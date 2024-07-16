بالكاتيوشا.. "حزب الله" يُمطر مستوطنة كريات شمونة (فيديو)

🔻صفارات الإنذار تدوي لثلاثة مرات على التوالي في كريات شمونة وعدد من مستوطنات إصبع #الجليل إثر الرشقات الصاروخية من #جنوب_لبنان
🔻سقوط صواريخ بشكل مباشر في #كريات_شمونة مرة اخرى. pic.twitter.com/YVJY8YK03O
— Ahmad Farhat | أحمد فرحات (@AhmadAc7890) July 16, 2024
🔻صفارات الإنذار تدوي لثلاثة مرات على التوالي في كريات شمونة وعدد من مستوطنات إصبع #الجليل إثر الرشقات الصاروخية من #جنوب_لبنان
🔻سقوط صواريخ بشكل مباشر في #كريات_شمونة مرة اخرى. pic.twitter.com/YVJY8YK03O
سقوط صاروخ أٌطلق من #لبنان داخل كريات شمونة#lebanon24 pic.twitter.com/xHa15nQ0CM
— Lebanon 24 (@Lebanon24) July 16, 2024
سقوط صاروخ أٌطلق من #لبنان داخل كريات شمونة#lebanon24 pic.twitter.com/xHa15nQ0CM