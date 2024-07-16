بالكاتيوشا.. "حزب الله" يُمطر مستوطنة كريات شمونة (فيديو)

أعلن حزب الله في بيان أنّه "رداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً كفرتبنيت واستشهاد مدَنِيَين، تم قصف مستعمرة كريات شمونة ‌ بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏



وفي وقت سابق من مساء اليوم، كانت قد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إطلاق صواريخ على كريات شمونة من جنوب لبنان، حيث أصابت أهدافا مباشرة.

🔻صفارات الإنذار تدوي لثلاثة مرات على التوالي في كريات شمونة وعدد من مستوطنات إصبع #الجليل إثر الرشقات الصاروخية من #جنوب_لبنان



🔻سقوط صواريخ بشكل مباشر في #كريات_شمونة مرة اخرى. pic.twitter.com/YVJY8YK03O — Ahmad Farhat | أحمد فرحات (@AhmadAc7890) July 16, 2024 Advertisement وحسب المعلومات، فقد دوت صفارات الإنذار 3 مرات في كريات شمونة خلال نصف ساعة فقط مساء اليوم الثلاثاء.