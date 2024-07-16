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لبنان

بالكاتيوشا.. "حزب الله" يُمطر مستوطنة كريات شمونة (فيديو)

Lebanon 24
16-07-2024 | 12:44
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أعلن حزب الله في بيان أنّه "رداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً كفرتبنيت واستشهاد مدَنِيَين، تم قصف مستعمرة كريات شمونة ‌ بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

وفي وقت سابق من مساء اليوم، كانت قد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إطلاق صواريخ على كريات شمونة من جنوب لبنان، حيث أصابت أهدافا مباشرة.
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وحسب المعلومات، فقد دوت صفارات الإنذار 3 مرات في كريات شمونة خلال نصف ساعة فقط مساء اليوم الثلاثاء.
 

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