رئيس بلدية صيدا زار مولوي وبحث معه شؤونا بلدية وأمنية والإعتداءات الإسرائيلية

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زار رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه بالوزارة وتناول البحث شؤونا بلدية وأمنية.وإثر اللقاء قال بديع: "تأتي زيارتي للوزير مولوي اليوم في اطارها الروتيني حيث جرى خلالها البحث في شؤون تتعلق ببلدية صيدا وعلاقتنا مع معالية ومع الإدارات في الوزارة.كذلك جرى التطرق للموضوع الأمني وتزايد السرقات وموضوع الدراجات النارية والكهربائية، وأيضا فتح وإقفال النافعة لأبوابها.وبحثنا في تداعيات ما يجري في الجنوب اللبناني من إعتداءات إسرائيلية وخرق يومي متكرر لجدار الصوت على عدة دفعات، وانعكاس كل هذه التداعيات على أهالي صيدا والقاطنين فيها وأيضا على النازحين من أهلنا الجنوبيين إلى صيدا ومنطقتها".واضاف: "وتناولنا أيضا خلال لقائنا ملف النفايات في منطقة صيدا وبلدات إتحاد صيدا الزهراني. وشكرنا لمعاليه إهتمامه ومتابعته لهذا الملف ، حيث باشرت الشركة الجديدة NTCC أعمال جمع ونقل النفايات ضمن بلديات صيدا الزهراني، ونحن راضون على عملها ولا يزال لدينا ملف تلزيم أعمال الكنس للشوارع والأحياء ونأمل أن يتم ذلك قريبا".