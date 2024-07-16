Advertisement

لبنان

رئيس بلدية صيدا زار مولوي وبحث معه شؤونا بلدية وأمنية والإعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
16-07-2024 | 13:00
A-
A+

Doc-P-1223313-638567567750548422.jpg
Doc-P-1223313-638567567750548422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه بالوزارة وتناول البحث شؤونا بلدية وأمنية.
 وإثر اللقاء قال بديع: "تأتي زيارتي للوزير مولوي اليوم في اطارها الروتيني حيث جرى خلالها البحث في شؤون تتعلق ببلدية صيدا وعلاقتنا مع معالية ومع الإدارات في الوزارة.كذلك جرى التطرق للموضوع الأمني وتزايد السرقات وموضوع الدراجات النارية والكهربائية، وأيضا فتح وإقفال النافعة لأبوابها.وبحثنا في تداعيات ما يجري في الجنوب اللبناني من إعتداءات إسرائيلية وخرق يومي متكرر لجدار الصوت على عدة دفعات، وانعكاس كل هذه التداعيات على أهالي صيدا والقاطنين فيها وأيضا على النازحين من أهلنا الجنوبيين إلى صيدا ومنطقتها". 
Advertisement
 واضاف: "وتناولنا أيضا خلال لقائنا ملف النفايات في منطقة صيدا وبلدات إتحاد صيدا الزهراني. وشكرنا لمعاليه إهتمامه ومتابعته لهذا الملف ، حيث باشرت الشركة الجديدة NTCC أعمال جمع ونقل النفايات ضمن بلديات صيدا الزهراني، ونحن راضون على عملها ولا يزال لدينا ملف تلزيم أعمال الكنس للشوارع والأحياء ونأمل أن يتم ذلك قريبا".
(الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-07-16
16:38 | 2024-07-16
16:22 | 2024-07-16
15:48 | 2024-07-16
15:47 | 2024-07-16
15:40 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24