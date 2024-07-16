جمعية "منشئي وتجار الأبنية في لبنان" بحثت مع محافظ بيروت في رسوم رخص البناء

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زار رئيس جمعية "منشئي وتجار الأبنية في لبنان" إيلي صوما وأعضاء الجمعية محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس مجلس بلديتها عبد الله درويش والمدير العام لوزارة المالية بالإنابة جورج معراوي".وأشارت الجمعية في بيان، إلى أن "هدف هذه الزيارات التشاور في شأن ارتفاع رسوم رخص البناء، نتيجة التخمينات المرتفعة التي تعتمدها لجان التخمين ولا تأخذ في الاعتبار الواقع الحالي الصعب في البلد”.وأوضحت أن "ارتفاع الرسوم، في ظل الركود الاقتصادي والأزمتين المصرفية والمالية، لا سيما منها حجز أموال المودعين لدى المصارف، أدى وسيؤدي إلى مزيد من الشلل في هذا القطاع العقاري الحيوي الذي يشكل رافعة قوية لانطلاق العجلة الاقتصادية التي تبدو كأنها تتهيأ لمزيد من الانتكاسات، اذا استمر الانقسام السياسي الحاد، ومن أبرز مظاهره، عدم انتخاب رئيس الجمهورية". (الوكالة الوطنية)