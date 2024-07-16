العثور على الشاب نديم الذي فقد أمس في الميناء.. اليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" بالعثور على الشاب نديم اسيود، من التبعية السورية الذي فقد امس اثناء ممارسة هواية السباحة في مدينة الميناء، خلف مسمكة التعاونية عائماً على سطح المياه.





وتعمل القوات البحرية في الجيش على سحب الجثة ليتم نقلها الى المستشفى والكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.

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