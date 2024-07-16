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لبنان

العثور على الشاب نديم الذي فقد أمس في الميناء.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-07-2024 | 13:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بالعثور على الشاب نديم اسيود، من التبعية السورية الذي فقد امس اثناء ممارسة هواية السباحة في مدينة الميناء، خلف مسمكة التعاونية عائماً على سطح المياه.


وتعمل القوات البحرية في الجيش على سحب الجثة ليتم نقلها الى المستشفى والكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.
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