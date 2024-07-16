التيار المستقل: لتطبيق ال1701 وسحب ذرائع الاقتتال من الجميع

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عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل" اجتماعه الأسبوعي إلكترونيا، برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، واجرى المجتمعون بحسب بيان، "جولة افق حول آخر المستجدات على صعيد لبنان، والتداعيات الخطيرة لقرع طبول الحرب التي بدأت ترتفع وتنذر بما لا يحمد عقباه، خاصة أن لبنان لم يعد في أولويات الدول الكبرى المشغولة بأزماتها الداخلية التي تشهد متغيرات كبيرة من فوز اليسار في فرنسا، إلى عودة حزب العمال البريطاني، والأخطر منذ ايام هو محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والأزمة الأوكرانية - الروسية التي بدأت تنعكس على صعيد الاقتصاد والغذاء العالمي، والأبشع والأفظع والمرفوض كليًا هو ما يجري مع الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل والعالم عاجز عن وقف هذا التحرش المؤدي الى الموت والدمار".وطالب المجتمعون، "أمام هذا الواقع والمعطيات وما ينشر في الإعلام عن احتمال وقوع الحرب، وحالة الدمار والتهجير التي يعاني منها الجنوب الحدودي، بتطبيق القرار 1701، الذي يسحب ذرائع الاقتتال من الجميع".وسألوا الجهات المعنية عن "ملف النازحين السوريين، كارثة الكوارث، لجهة مزاحمة اللبناني على مسكنه ولقمة عيشه، وشربة الماء وحبة الدواء، وخلقه أزمة اكتظاظ على الطرقات وفي المدارس والمستشفيات، وأزمة البطالة بنسب مرتفعة، ما ينذر بانفجار اجتماعي، بينما العمال والمتمولون السوريون يسيطرون على 60 بالمائة من المؤسسات ما ظهر واضحًا بعد اغلاق المحلات في برج حمود".وناشدوا "الطبقة السياسية والاجتماعية والدينية في لبنان، إضافة إلى اللجنة الخماسية، الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، لانتظام عمل المؤسسات، وإنهاء حالة الشغور والتعطيل التي يقوم بها الجميع بحجة عدم وجود هذا الرئيس". (الوكالة الوطنية)