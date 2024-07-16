عبود خلال عشاء أقامه إقليم عكار في "كاريتاس": الرابطة تسعى منذ نشأتها إلى الوقوف بجانب كل فقير

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أقام إقليم عكار في "كاريتاس" لبنان غداء خيريا، في مطعم "ديوان الوادي"، في القبيات، في حضور النائب جيمي جبور، ممثل للنائب وليد البعريني أحمد عبدو البعريني، ممثل للنائب سجيع عطية غسان عطية، راعي أبرشية طرابلس وتوابعها للروم الملكيين المطران إدوار ضاهر، ممثل رئيس أساقفة طرابلس المارونية المطران يوسف سويف النائب الأسقفي العام للموارنة في عكار الخورأسقف الياس جرجس، رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، المدير التنفيذي ل"كاريتاس" جيلبير زوين، رئيس بلدية القبيات عبدو عبدو، وعدد من رؤساء البلديات في عكار وفاعليات مدنية وروحية وأمنية وسياسية.استهل الاحتفال بكلمة لرئيس إقليم عكار في كاريتاس ميشال نصور قال فيها: "نعم، إنها كاريتاس كانت وتبقى وستبقى المحبة والأمل والرجاء، أنت تعطي فأنت إذا كاريتاس، فهي ينبوع العطاء وروح الإيمان الساطع وبنت الكنيسة وعنوان الأمل،وهذا ما يضعنا اليوم نحن ككاريتاسيين أمام مسؤوليات كبيرة علينا أن نتحملها مهما كانت الظروف. وفي هذا المجال، لا ننسى أن الرب سيكون معنا في هذه المسيرة ، في السراء والضراء، فيقوينا في صناعة هذا الحب وهذا العطاء اللا محدود".وأشار عبود إلى أن "هذا الحشد الكبير هو علامة على الثقة بكاريتاس"، لافتا إلى أن "هذه الثقة تتجلى في كل لبنان"، وقال: "في قلب كل انسان روح العطاء".وأوضح أن "كاريتاس تسعى منذ نشأتها إلى الوقوف بجانب كل فقير"، لافتا إلى أنها "لا تعلن عمن تساعد احتراما لكرامة المستفيدين"، وقال: "إن إقليم عكار هو جزء من 36 إقليما لكاريتاس متواجدا على الأراضي اللبنانية، وجزء من أكثر من 90 مركزا لكاريتاس".وأشار إلى أن "رابطة كاريتاس لبنان هي جزء من 162 كاريتاسا في 200 دولة حول العالم"، مؤكدا أن "الجميع يعملون بروح واحدة لمساعدة كل إنسان".(الوكالة الوطنية)