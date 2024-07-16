صافرات الإنذار أطلقت في أحد مواقع اليونيفيل.. هذه آخر المستجدات جنوباً

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استهدف الطيران الحربي الاسرائلي، مساء اليوم الثلاثاء، وادي مزرعة برغز من الجهة الشمالية الشرقية المجاورة لتلة الاحمدية في قضاء حاصبيا.وافيد بأن احد مواقع اليونيفيل المجاورة يطلق صافرات الإنذار.وكان قد استهدف العدو احد المنازل المأهولة من قبل عائلة من التابعية السورية في بلدة ام التوت قضاء صور، ما أدى الى استشهاد 3 سوريين هم محمد جركس وجان جركس وخليل خليل.