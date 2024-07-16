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لبنان

صافرات الإنذار أطلقت في أحد مواقع اليونيفيل.. هذه آخر المستجدات جنوباً

Lebanon 24
16-07-2024 | 13:47
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استهدف الطيران الحربي الاسرائلي، مساء اليوم الثلاثاء، وادي مزرعة برغز من الجهة الشمالية الشرقية المجاورة لتلة الاحمدية في قضاء حاصبيا.


وافيد بأن احد مواقع اليونيفيل المجاورة يطلق صافرات الإنذار.
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وكان قد استهدف العدو احد المنازل المأهولة من قبل عائلة من التابعية السورية في بلدة ام التوت قضاء صور، ما أدى الى استشهاد 3 سوريين هم محمد جركس وجان جركس وخليل خليل.
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