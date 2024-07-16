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لبنان

بيان نقابة المعلمين.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
16-07-2024 | 13:52
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اعلنت نقابة المعلمين، في بيان اليوم، ان النقيب نعمة محفوض يرافقه وفد من النقابة، زار وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي حاملا جملة من المطالب أبرزها "صندوق التعويضات ورواتب الأساتذة العاملين والمتقاعدين في المدارس الخاصة".
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وأشار البيان الى ان "محفوض طلب من الوزير الحلبي "التدخل لإصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات، فوعد الوزير بتذليل جميع العقبات قريبًا، وبإصدار المرسوم في مجلس الوزراء. وفي الإطار نفسه تحدث محفوض عن "ضرورة إطلاق خطة لإنقاذ صندوق التعويضات وتأمين مصادر التمويل له حفاظًا على تعويضات الأساتذة وجنى عمرهم".
وطالب محفوض "بتجديد البروتوكول الموقع مع اتحاد المؤسسات قبل ٣٠ أيلول من أجل تأمين الزيادات على رواتب الأساتذة المتقاعدين في الخاص، وإضافة ٣ رواتب إلى الرواتب الستة التي يتقاضونها، وذلك أسوة بالأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي، وفي حال تأخر إقرار القوانين اللازمة لذلك، فوعد الوزير خيرًا بهذا الخصوص".
ووضع محفوض الوزير الحلبي في "أجواء رواتب المعلمين للعام المقبل، وخصوصًا بالدولار النقدي للاستمرار في أداء رسالتهم".
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