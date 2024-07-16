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لبنان

هذا ما حصل لسائق شاحنة شركة "دولسي" في الميناء اليوم

Lebanon 24
16-07-2024 | 14:43
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اقدم 4 شبان يستقلون دراجات نارية، بعد ظهر اليوم، على تعقب شاحنة عائدة لشركة "دولسي" لسرقتها، وذلك في مدينة الميناء بالقرب من جمعية المكارم، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


وفي التفاصيل، انتظر الشبان سائق الفان ويدعى "ع.ي" للنزول الى احد المحلات، ثم صعد احدهم الى الفان وسرق محفظة تحتوي على مبلغ 5000 دولار اميركي عائد للشركة واغراض شخصية عائدة للموظف المذكور، ولاذوا بعدها بالفرار.
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وبحسب ما افادت به المصادر، في المنطقة المذكورة كاميرات وقد رصدت السارقين.
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