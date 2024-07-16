بصلية من الكاتيوشا.. "الحزب" يقصف مقر قيادة كتيبة إسرائيلية مساء اليوم

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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم في بيان، استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ‏ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا.وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً كفرتبنيت واستشهاد مدَنِيَين، قصفنا مقر قيادة كتيبة السهل في ‏ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا".‏