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لبنان

خريس: المقاومة حق مشروع في مواجهة المحتل

Lebanon 24
16-07-2024 | 14:57
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أكد النائب علي خريس، خلال كلمة "حركة أمل" التي القاها في المجلس العاشورائي الذي تقيمه الحركة في بلدة برج رحال، أن "المقاومة حق مشروع للدفاع عن النفس بظل التعديات المباشرة على اهلنا وقرانا ويجب ان نستلهم من السيرة الحسينة العطرة الفداء والعطاء وعزة الانفس والاوطان وان عاشوراء ليس نافذة لاحياء الطقوس بل هي سلوك وعمل وتعلم الصبر والإيمان". 
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وشدد على "ديمومة المجالس العاشورائية التي تعتبر هذه السنة وهذا العام تحدي بطولي للعدو الاسرائيلي حيث يقيم اهلنا المجالس العاشورائية في البلدات الحدودية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة". (الوكالة الوطنية)
 
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