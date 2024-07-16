نصرالله وجّه رسالة شكر إلى الجيش.. وحذّر من بعض "النواصب"

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أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال مراسم الليلة العاشرة من المجلس العاشورائي المركزي في باحة عاشوراء بمحلة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الثلاثاء، أن زوال الكيان هو وعد قرآني، مشيراً إلى أن معركة طوفان الأقصى هي من أطول وأضخم المعارك التي يعترف بخوضها العدو في تاريخه.واعتبر الأمين العام لحزب الله أن المشاركة في المجالس العاشورائية دليل على هوية الناس وتعلق بيئة المقاومة بهذه الثقافة.ووجه نصرالله الشكر إلى الجيش والأجهزة الأمنية على الجهود التي بذلوها في تأمين المجالس العاشورائية في لبنان.ولفت الأمين العام لحزب الله إلى أن عاشوراء في لبنان شهدت تسجيلاً لـ850 مضيفاً العام الماضي بينما هذا العام وصلت إلى 1528 مضيفاً.وقال نصرالله من بركات طوفان الأقصى وجبهات الإسناد وبالأخص أن جبهات الإسناد في لبنان تصنف مذهبياً باتجاه معين ترك آثاراً طبية ومعنوية جيدة، منبهاً إلى أن "النواصب" وبعض من تخاذلوا عن نصرة غزة ليغطوا على فعلهم يلجأون إلى إحياء قضايا طائفية ويثيرون أحقاداً وكأنه لا توجد معارك ولا ومجازر ولا شهداء ولا تحديات في غزة.وتوقع الأمين العام لحزب الله أن بعد انتهاء معركة طوفان الأقصى، أن تعمل أجهزة المخابرات على إثارة الفتنة ولذلك يجب أن نكون حذرين.وحذر نصرالله بأن هناك شريحة من الناس لا قيمة لهم تعمل على فتح ملفات بين المسيحين والمسلمين في لبنان وبين الشيعة والسنة، ودعا إلى عدم التجاوب معهم، لأن عندما يتم التجاوب مع هؤلاء على منصات التواصل يظنون أن لهم أهمية.