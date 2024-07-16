ورشة عمل للجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي

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نظمت "اللجنة الفاعلة" ورشة عمل نقابية في الثانوية الوطنية اللبنانية، في بر الياس في البقاع، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت".تأتي الورشة ضمن سلسلة ورش التدريب النقابية التي أطلقتها اللجنة الفاعلة في ورشتها المركزية في شباط ٢٠٢٤ إلى مختلف المحافظات في لبنان.وشاركت في الورشة الكوادر الأساسية في "اللجنة الفاعلة" الممثلة لمدارس بقاع لبنان الشمالي والجنوبي والأوسط (الهرمل، عرسال، بعلبك، بدنايل، زحلة، شتورا، قب الياس، بر الياس، مجدل عنجر، غزة...) ،عملت الورشة على تعزيز القدرات النقابية ووضع خطة استراتيجية لتحصيل حقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، بعد استكمال كافة الورش في المحافظات.