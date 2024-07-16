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لبنان

رصاصة طائشة استقرت في كتفه في التبانة! (صورة)

Lebanon 24
16-07-2024 | 15:40
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تعرض الشاب "ر.ق" لاصابة برصاصة طائشة استقرت في كتفه وذلك اثناء تواجده في منطقة التبانة بطرابلس، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".



يذكر ان مدينة طرابلس قد شهدت اطلاق رصاص ومفرقعات نارية ابتهاجاً بصدور شهادة البكالوريا الفنية.
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