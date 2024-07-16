"الحزب" يقصف مستوطنات جديدة.. وهذا عدد الصواريخ التي أطلقها اليوم (فيديو)

احتدمت الجبهة الجنوبية مساء اليوم مع تكثيف "حزب الله" لاستهدافاته، وذلك ردًا على قصف إسرائيل القرى الحدودية الجنوبية واستهدافها للمدنيين.

مقطع فيديو يظهر فيه اعتراضات هائلة للقبة

الحديدية فوق منطقة جبل ميرون بعد قيام

حزب الله الأرهابي بإطلاق عدد كبير من صواريخه

السكراب التي اما تفشل وتدمر او تنجح بحرق

الأعشاب.



pic.twitter.com/I5BtfRrIj4 — SM (@Sa_miliitary) July 16, 2024 Advertisement

وفي التفاصيل فقد اشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "الحزب" أطلق في الـ24 ساعة الماضية أكثر من 150 صاروخاً.

هجمات رجال #لبنان باركهم الرحمن لدك السفلة الصهاينة الأنجاس..

إلهي سدد رمي المقاومة دوما اللهم آمين..#حزب_الله https://t.co/P7Rb3TqdsC — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) July 16, 2024

من جهته، أعلن حزب الله في بيان جديد‌‌‌‌ أنّه "في إطار الرد على ‏‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية وخصوصاً كفركلا وعيترون ‏وعيتا الشعب وأم التوت وسقوط الشهداء الثلاث، قصفنا مستعمرات ‏‏"كفرحوشن" و "أورهغنوز" و "باريوحاي" و "ميرون" بعشرات صواريخ الكاتيوشا".