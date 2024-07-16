"الحزب" يقصف مستوطنات جديدة.. وهذا عدد الصواريخ التي أطلقها اليوم (فيديو)

احتدمت الجبهة الجنوبية مساء اليوم مع تكثيف "حزب الله" لاستهدافاته، وذلك ردًا على قصف إسرائيل القرى الحدودية الجنوبية واستهدافها للمدنيين.
وفي التفاصيل فقد اشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "الحزب" أطلق في الـ24 ساعة الماضية أكثر من 150 صاروخاً.
من جهته، أعلن حزب الله في بيان جديد أنّه "في إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية وخصوصاً كفركلا وعيترون وعيتا الشعب وأم التوت وسقوط الشهداء الثلاث، قصفنا مستعمرات "كفرحوشن" و "أورهغنوز" و "باريوحاي" و "ميرون" بعشرات صواريخ الكاتيوشا".