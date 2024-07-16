تحذير عاجل من البنتاغون يخصّ لبنان.. هذا ما جاء فيه

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أكّد البنتاغون أن وقف إطلاق النار في غزة سيسهم في خفض حدة التوتر في المنطقة لذا تواصل الإدارة الاميركية العمل لتحقيق ذلك، لافتا إلى أنّ "ما نود رؤيته في غزة هو وقف لإطلاق النار حتى نتمكن من استعادة الهدوء وحل الملف الإنساني".وعن إعادة إرساء الرصيف البحري أشار البنتاغون إلى أنه لم يحدد التاريخ بعد لإعادة إرساء الرصيف.وأعلن البنتاغون ان مخاوفه من التوتر بين لبنان وإسرائيل تنبع من احتمال حدوث سوء تقدير قد يشعل صراعاً أوسع لا يريده أحد.