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لبنان
أسبوع أمني بامتياز "من دون اعلان"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
17-07-2024
|
01:15
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أكد مصدر عسكري بارز "أن الأجهزة الأمنية على مختلف إختصاصاتها كثفت في الايام الماضية التنسيق في ما بينها في ما يشبه "غرفة عمليات غير معلنة"، وذلك من أجل تفادي أي إنزلاق أمني غير متوقع في الشارع اللبناني في هذه المرحلة الملبدة على المستويين الأمني والسياسي وحتى الإقتصادي التي تساهم تداعياته بالتخريب تحت شعارات العوز والحاجة.
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ولفت المصدر الى أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوعا أمنيا بإمتياز من دون اعلان مسبق وستتكثف الحواجز على الطرق بمشاركة كل الأجهزة المعنية، وستتركز بالتحديد في العاصمة بيروت وفي المناطق التي كانت تسمى سابقاً بـ"المحاور"، بالإضافة الى ساحل المتنين الشمالي والجنوبي.
وختم المصدر أن الأجهزة الأمنية لن تتساهل او تتهاون مع أي مخالف أو مثير للشغب وسيتم ضبط كل الظواهر التي راجت في الفترة الأخيرة" .
المصدر:
لبنان 24
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