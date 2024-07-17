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لبنان

لا تسوية الا بعد المصالحة مع "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-07-2024 | 01:30
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سمع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من أحد  حلفائه انه لا يمكنه الذهاب الى عقد تسويات ومصالحات مع قوى وشخصيات حليفة لـ"حزب الله" في ظل الخلاف الاستراتيجي بينه وبين "الحزب".
وبحسب مصادر معنية "فان جميع حلفاء الحزب من اكبرهم الى اصغرهم، لا يمكنهم عقد اي تسوية مع باسيل ولا يريدون ذلك في ظل الخلاف بينه وبين "حزب الله"، وهذا ما كان قد له ألمح اليه باسيل شخصياً في لقاء جمعه مع احد حلفاء الحزب في المرحلة السابقة".
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واشارت المصادر "الى ان باسيل سعى في المرحلة الماضية الى تحسين علاقته بأطراف داخل "قوى الثامن من اذار"، ونجح في ذلك، لكنه في الوقت نفسه لم يتمكن من فصل مسار هذه الاطراف عن حليفها الاساسي، وسمع جوابا واضحا "الحزب خط أحمر".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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