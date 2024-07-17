30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"التسوية قريبة والرئاسة من ضمنها".. هذا ما كشفه "مصدر سياسي"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-07-2024
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت مصدر سياسي شغل وظيفة دولية لفترةٍ معينة الى أن إتصالاته بالخارج المعني بالملف اللبناني أفضت الى النتائج الاتية:
الحرب في لبنان لن تتوسع، والتسوية أصبحت في خواتيمها وتنتظر وقف إطلاق النار لكي يبدأ النقاش والتفاوض على أساسها الذي يرتكز على القرار 1701 بأغلب مندرجاته، وأن التفاوض سوف يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر على الأقل.
Advertisement
وأضاف المصدر أن هذا التفاوض على التسوية لن يكون وحيداً بل سيقترن مع تسوية رئاسية ستنضج بعد الحل فوراً، وأن إسم الخيار الثالث لن يكون غريباً عن المجتمع السياسي اللبناني بل طرح من قبل، وان الرضى عليه يظهر داخلياً بشكلٍ مقبول، ولا فيتو أبداً على إسمه عربياً بل هناك دولة خليجية تدعمه علناً، أما دولياً فمن الممكن أن يكون من ضمن التسوية".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حبيبها تركها".. من هي الشابة اللبنانيّة التي اقتحمت المسرح خلال حفل فنان سوريّ في البترون؟
Lebanon 24
"حبيبها تركها".. من هي الشابة اللبنانيّة التي اقتحمت المسرح خلال حفل فنان سوريّ في البترون؟
08:29 | 2024-07-16
16/07/2024 08:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
طوق أمنيّ في عين الرمانة... إليكم ما حصل مع سيّدة هناك
Lebanon 24
طوق أمنيّ في عين الرمانة... إليكم ما حصل مع سيّدة هناك
08:54 | 2024-07-16
16/07/2024 08:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أخبار عودته لطليقته كارلا حداد.. طوني أبو جودة يخرج عن صمته وهذا ما قاله (صورة)
Lebanon 24
بعد أخبار عودته لطليقته كارلا حداد.. طوني أبو جودة يخرج عن صمته وهذا ما قاله (صورة)
03:11 | 2024-07-16
16/07/2024 03:11:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير جديد يكشف مكان يحيى السنوار... أين يختبىء؟
Lebanon 24
تقرير جديد يكشف مكان يحيى السنوار... أين يختبىء؟
10:00 | 2024-07-16
16/07/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من البنتاغون يخصّ لبنان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تحذير عاجل من البنتاغون يخصّ لبنان.. هذا ما جاء فيه
16:38 | 2024-07-16
16/07/2024 04:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-07-17
الدوخة المفاجئة في فصل الصيف... علاج وأسباب وإسعافات أولية
03:06 | 2024-07-17
قبيسي: مع الاسف في بلدنا البعض لا يؤمن بثقافة المقاومة
03:00 | 2024-07-17
هشام الأعور يقرأ في مداخلة فياض: هاجس الدروز وجودي ومعالجته بإقرار مجلس الشيوخ
02:15 | 2024-07-17
تنتشر داخل المياه.. إحذروا هذه البكتيريا في المسابح
02:06 | 2024-07-17
ردا على مجزرة "ام التوت".. "الحزب" يقصف مستعمرتين بصواريخ الكاتيوشا
02:00 | 2024-07-17
"لقاء الجمعة" المنتظر... مطرحك يا واقف!
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
17/07/2024 10:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
17/07/2024 10:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
17/07/2024 10:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24