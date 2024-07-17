اللواء ابراهيم في ذكرى عاشوراء: انتصرت على الموت ولم نزل نتوارث نصرك مجدا وعزا

كتب اللواء عباس ابراهيم عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، في ذكرى عاشوراء: "سيدي بيوم المجد نقول:

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‏ها أنت تخرج بكلمات الحق. لا تهادن ولا تبايع.‏ها أنت تزرع في الأرض طهر دمك ولم يتركوا الأطفال والنساء‏ها أنت خيمتك السماء. فلا خيمة تأوي ولا ماء يسقى‏خرجت بالحق فخرجوا بالسيف‏انتصرت على الموت ولم نزل نتوارث نصرك مجدا وعزا وانتصارات‏في هدي نور سراجك المشحون بدمك نسير مهما بلغت عتمة الزمان‏سيدي ذهبوا وبقيت وستبقى عصيا على النسيان.‏هو مصير كل ظالم مهما عتى وتجبر‏ويكفي انك قلت.‏أمثلي يبايع مثلك؟.