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لبنان

اللواء ابراهيم في ذكرى عاشوراء: انتصرت على الموت ولم نزل نتوارث نصرك مجدا وعزا

Lebanon 24
17-07-2024 | 01:46
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كتب اللواء عباس ابراهيم عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، في ذكرى عاشوراء: "سيدي بيوم المجد نقول:
‏ها أنت تخرج بكلمات الحق. لا تهادن ولا تبايع. 
‏ها أنت تزرع في الأرض طهر دمك ولم يتركوا الأطفال والنساء
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‏ها أنت خيمتك السماء. فلا خيمة تأوي ولا ماء يسقى 
‏خرجت بالحق فخرجوا بالسيف 
‏انتصرت على الموت ولم نزل نتوارث نصرك مجدا وعزا وانتصارات 
‏في هدي نور سراجك المشحون بدمك نسير مهما بلغت عتمة الزمان 
‏سيدي ذهبوا وبقيت وستبقى عصيا على النسيان. 
‏هو مصير كل ظالم مهما عتى وتجبر 
‏ويكفي انك قلت. 
‏أمثلي يبايع مثلك؟.
‏⁧‫#عاشوراء‬⁩ ⁧‫#سيد_الشهداء".
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