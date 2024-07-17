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لبنان
في البترون.. جريح بحادث مروع بين سيارة ودراجة نارية (صور)
Lebanon 24
17-07-2024
|
01:51
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وقع حادث سير مروع بين سيارة رباعية الدفع ودراجة نارية يقودها احد الاشخاص منتصف ليل امس في منطقة البترون في محيط مدخل طوارئ مستشفى البترون، ما ادى الى اصابة سائق الدراجة بجروح وكسور في مختلف أنحاء جسده، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الفور تم إدخاله الى المستشفى المذكور لتلقي العلاج اللازم، ووصفت حالته بـ "الحرجة".
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