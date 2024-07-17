ردا على مجزرة "ام التوت".. "الحزب" يقصف مستعمرتين بصواريخ الكاتيوشا

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أعلن حزب الله في بيان انه في إطار الرد ‏على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً المجزرة المروعة في بلدة أم التوت وسقوط ثلاثة شهداء أطفال، قصف عناصره مستعمرتي "ساعر" و "غشر هازيف" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏