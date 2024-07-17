الدوخة المفاجئة في فصل الصيف... علاج وأسباب وإسعافات أولية

عادة ما يتسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف إلى العديد من المشكلات الصحية المزعجة، تظهر بصورة مفاجئة عند التعرض للطقس الحار. ففي ظل ارتفاع درجات الحرارة، يعاني الكثيرون من بعض الأعراض الصحية السلبية وفي مقدمتها الشعور بالدوخة.

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وأكثر الفئات المعرضة للشعور بهذه المشكلة هم كبار السن، والحوامل، وحديثو الولادة، والأطفال، والمصابون بالأمراض المزمنة، كأمراض القلب والرئة.

أسباب الدوخة في الحرّ



في حديث لـ"لبنان 24"، يشير طبيب صحة عامّة إلى أن "هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء الشعور بالدوخة في الصيف، منها الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة وسوء التهوئة".

ويضيف: "خلال فصل الصيف تتزايد مخاطر الإصابة بالجفاف، لأن الجسم يفقد قدرا كبيرا من السوائل عن طريق العرق، ويعتبر الشعور بالدوخة من الأعراض الشائعة للإصابة بالجفاف، الذي قد ينتج أيضا عن قلة شرب الماء".

ويقول: "من الأسباب الأخرى للدوخة البقاء لفترة طويلة في أماكن مغلقة تعاني من سوء التهوئة، التعرض لحرارة الشمس المرتفعة بشكل مباشر .كما ان التواجد في أماكن مزدحمة، كوسائل المواصلات، مع ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي أيضا إلى الشعور بالدوخة والإعياء".

كيف تعالج الدوخة؟



علاج الدوخة يعود إلى معرفة السبب الرئيسي وراء حدوثها، ففي معظم الحالات يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية والطبيةفي التخلي من الدوخة.

وعندما تكون الدوخة ناتجة عن الإفراط في ممارسة الرياضة، يمكن أن يساعد شرب الكثير من السوائل في علاجها. فإذا كنت تعاني من نوبات متكررة من الدوخة، فعليك اتباع هذه النصائح:

-اجلس أو استلق فوراً عندما تشعر بالدوار حتى تختفي الدوخة.

-مارس الأنشطة التي تحسن التوازن، مثل اليوغا.

-تجنب قيادة السيارة إذا كنت تشعر بالدوار بشكل متكرر دون سابق إنذار.

-تجنب الكافيين والكحول والتبغ، لأن استخدام هذه المواد قد يؤدي إلى حدوث الدوخة أو جعلها أسوأ.

-اشرب الكمية المطلوبة من الماء يومياً، واحصل على عدد الساعات المطلوبة للنوم.

-تناول نظاماً غذائياً صحياً يتكون من الخضار والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون.

وإذا كنت تشك في أن الدوخة ناتجة عن دواء، فتحدث إلى طبيبك حول خفض الجرعة أو التبديل إلى دواء آخر. فمعظم حالات الدوخة تختفي من تلقاء نفسها بمجرد علاج المسبب لها. وفي حالات نادرة، يمكن أن تكون الدوخة علامة على مشكلة صحية خطيرة.

الإسعافات الأولية لدوخة الصيف



إذا صادفت شخصًا يعاني من الدوخة بسبب ارتفاع حرارة الطقس، عليك اتباع الخطوات التالية لإنقاذه:

-نقل المصاب إلى مكان جيد التهوية، مع مراعاة أن تكون درجة حرارته منخفضة.

-وضع المصاب على الأرض، بشرط أن يكون سطحها باردًا، لنقل درجة الحرارة المنخفضة مباشرًة إلى الجسم.

-تقديم المشروبات الباردة للمصاب، لإعادة ضغط دمه إلى معدله الطبيعي وتعويض السوائل التي فقدها جسمه.