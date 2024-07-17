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لبنان

بمناسبة ذكرى عاشوراء... تدابير سير اليوم في منطقة رأس النبع

Lebanon 24
17-07-2024 | 03:32
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "لمناسبة إحياء اليوم العاشر من شهر محرم الواقع فيه 17/07/24، الساعة 20:00 من تاريخ 16/7/2024 تم إقفال الطريق  في محلة رأس النبع- شارع عمر بن الخطاب على المسلك الممتد من حدود المدرسة العاملية من الجهة الغربية حتى محطة المحروقات، وسيتم تحويل السير إلى الطرقات المحيطة وستستكمل هذه الإجراءات لحين الإنتهاء.
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لذلك يرجى من المواطنين، أخذ العلم وعدم سلوك هذه الطريق، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".
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