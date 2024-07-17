بمناسبة ذكرى عاشوراء... تدابير سير اليوم في منطقة رأس النبع

Advertisement

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "لمناسبة إحياء اليوم العاشر من شهر محرم الواقع فيه 17/07/24، الساعة 20:00 من تاريخ 16/7/2024 تم إقفال الطريق في محلة رأس النبع- شارع عمر بن الخطاب على المسلك الممتد من حدود المدرسة العاملية من الجهة الغربية حتى محطة المحروقات، وسيتم تحويل السير إلى الطرقات المحيطة وستستكمل هذه الإجراءات لحين الإنتهاء.لذلك يرجى من المواطنين، أخذ العلم وعدم سلوك هذه الطريق، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".