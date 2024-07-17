نصرالله يُهدد إسرائيل: لن يبقى لديكم دبابات إن فكرتكم بشن حرب ضد لبنان

وأضاف نصرالله: التمادي الإسرائيليّ بإستهداف المدنيين في جنوب لبنان سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم ضربها في السابق، مشدداً على انه في حال توقف إطلاق النار فإن الجهة المعنية بالتفاوض وإعطاء الأجوبة هي الدولة اللبنانية وكل ما يُشاع عن اتفاق جاهز للوضع عند الحدود اللبنانية غير صحيح ولم يتم أي اتفاق حتى الآن
وتوجه نصرالله لأهالي الجنوب بالقول: "أياً يكن الدعم التي ستقدمه الدولة لأهالي المناطق الحدودية فإننا نؤكد لأهلنا في الجنوب أننا سنعيد إعمار منازلنا في جنوب لبنان وسنُشيد قرانا الأمامية لنعيدها كما كانت وأجمل أيضاً".